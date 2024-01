Skończyła się "wielka smuta". Kret wrócił do TVP

Jarosław Kret to postać doskonale znana Polakom. W latach 2002-2016 pracował jako pogodynek TVP, ale wszystko skończyło się dla niego, gdy prezesem został Jacek Kurski. Potem znalazł zatrudnienie na kanale Nowa TV, by w grudniu 2019 r. przejść do Polsatu. Co ciekawe, Kret nie ograniczał się w ostatnich latach tylko do prognozowania pogody. Prowadził na antenie Superstacji autorski magazyn "Eko-Kret".