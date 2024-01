Skiba wspomina Adamowicza w piątą rocznicę śmierci. Mocne słowa o PiS

Krzysztof Skiba, gdańszczanin i kolega Pawła Adamowicza z czasów szkolnych, wspomniał go w piątą rocznicę śmierci prezydenta Gdańska. Lider Big Cyc po raz kolejny przypomniał, co doprowadziło do tragicznych wydarzeń sprzed lat i kto ponosi za nie moralną odpowiedzialność. Padły mocne słowa pod adresem PiS.