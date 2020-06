Krzysztof Skiba wygrał z Jackiem Kurskim w sądzie. Chodziło o wypowiedź po śmierci Pawła Adamowicza

Początkowo Skiba był zadowolony z takiego obrotu spraw. - Mam nadzieję, że sądy są nadal wolne i sędziowie w sprawiedliwy sposób ocenią to, czy rzeczywiście telewizja publiczna i Jacek Kurski, jako osoba za to odpowiedzialna, w rzetelny sposób przygotowywali materiały o Pawle Adamowiczu - mówił po skierowaniu sprawy do sądu.