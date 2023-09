Skiba w nowym kulinarnym programie. Nie odróżnia kuchenki od zlewozmywaka

"Para do gara. Ona mówi, on gotuje" to nowy program rozrywkowy, którego gospodarzem jest Mateusz Gessler. Jeszcze niedawno musiał kierować zespołem ambitnych kucharzy w "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" na antenie Polsatu, a teraz wziął pod swoje skrzydła trzy pary złożone z celebrytów i ich bliskich.