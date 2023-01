Skiba nie gryzł się w język. Uderzył w gwiazdy TVP. "Dajecie swój talent i twarz na podłą służbę potworowi"

W czwartą rocznicę tragicznej śmierci prezydenta Gdańska jego szkolny kolega znów odniósł się do tego, co robiła i robi publiczna telewizja. "Gdy Paweł konał po zadanych głęboko nożem ciosach, morderca miał jeszcze czas, by wygłosić swoją polityczną deklarację. Jakże bliską temu, co głosi rządowa narracja, tak zbieżną z poglądami wielu, którym TVP wyprostowała przekazem zwoje mózgowe" - ocenił w instagramowym wpisie.