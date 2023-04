Skiba kpi z Kukiza. Wystarczyło mu jedno zdanie

Skiba od lat daje do zrozumienia, że jego cięty humor może dotknąć każdego z polityków, niezależnie od tego, z jakiej są partii. Nie da się też ukryć, że to właśnie politycy są ulubionym obiektem żartów satyryka i to pod ich adresem dowcipy przychodzą mu najłatwiej. Można by rzec, że nawet piszą mu się same.