Skargi na "Wiadomości" nic nie dają. TVP obrzydza Polakom Tuska na całego

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki w lipcu 2021 r. i od tamtego czasu jest regularnym antybohaterem "Wiadomości". Redakcja TVP regularnie wymyśla nowe preteksty, by uderzyć w szefa PO, często sięgając przy tym po manipulację i wyciągając wątki sprzed kilkunastu lat. We wtorkowym (17.05) wydaniu "Wiadomości" Tusk był krytykowany non stop przez prawie 8 minut.