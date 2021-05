Skandal na gali rozdania nagród. "Wypikali" prawie całą zapowiedź

Lewis Capaldi to 24-latek z Glasgow, który zrobił furorę piosenką "Somone You Loved" i debiutanckim albumem "Divinely Uninspired to a Hellish Extent". W 2020 r. sam odbierał BRIT Awards za najlepszą piosenkę i dla najlepszego nowego artysty. Rok później przypadł mu zaszczyt odczytania zwycięzy z kategorii najlepszy album (Dua Lipa). Przy czym on raczej nie traktował tego w charakterze zaszczytu.