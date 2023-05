Skąd się wzięło "osiem gwiazd"? "Wiadomości" TVP mają swoją teorię

W piątkowy wieczór "Wiadomości" przypuściły wzmożony atak na Donalda Tuska, co nie powinno szczególnie dziwić wiernych widzów TVP. Tym razem jednak redakcja podeszła do tematu bardzo kreatywnie. Pojawiła się nawet sugestia, że to od Tuska wzięło się wulgarne hasło popularne wśród polityków i zwolenników opozycji.