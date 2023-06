"Siostry wielkiej wagi". Cieszy się, że żyje. Tyle zrzuciła w walce o zdrowie

Tammy Slaton to jedna z głównych bohaterek popularnego programu TLC "Siostry wielkiej wagi". Na początku 36-letnia obecnie kobieta ważyła aż 325 kilogramów. Zdecydowała się jednak podjąć walkę z otyłością, co mogli obserwować widzowie programu w latach 2020-2023 na przestrzeni czterech sezonów. Utrata zbędnych kilogramów nie była jednak dla niej najłatwiejsza, bo często zmagała się z efektem jojo. Jednak pobyt w specjalnym ośrodku pozwolił na to, że zrzuciła 80 kilogramów. Po operacji bariatrycznej jej waga spadła jeszcze w dół i dziś ma wynosić ok. 170 kilogramów.