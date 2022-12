Simon Cowell nagrał wideo. Fani pytają, co dzieje się z jego twarzą. "Jest nie do rozpoznania"

Simon Cowell od kilku dekad działa jako łowca talentów. Od 20 lat pracuje jako juror w różnych programach telewizyjnych. Najpierw pokazał się w "Pop Idol", później stworzył "X Factor" i "Mam talent". W "America's Got Talent" juroruje do dziś. Jest szczery aż do bólu, ale właśnie za to kochają go widzowie. Ostatnio jednak nawet jego fani go nie poznają. Chodzi nie tyle o zachowanie gwiazdora, co o jego wygląd.