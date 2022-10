Simon Cowell pomoże Sarze James w światowej karierze. Zdradził, co planuje zrobić dla młodej piosenkarki

A czy twórca sukcesu m.in. One Direction i Little Mix zamierza pomóc Sarze w międzynarodowej karierze? - To, co mogę zaoferować Sarze to zapoznać ją z ludźmi, których musi poznać. Prawdopodobnie w przyszłym roku zaprezentujemy ją jednej z czołowych wytwórni. Spróbujemy nagrać materiał i damy szansę, aby pokazała się jednej z większych wytwórni. A co wydarzy się później, to już zależy od niej samej - obiecał Cowell.