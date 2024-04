Sierocki został w TVP. Jego nowy program to porażka

- Jak mówi tytuł wielkiego polskiego przeboju, który bardzo lubię, "Nic nie może wiecznie trwać". Każdy z nas powinien być gotowy na to, że kiedyś jego sprawy zawodowe dobiegną końca, skończą się rzeczy, którymi się zajmuje. To jest normalne. Ja zajmuję się muzyką w Telewizji Polskiej już ponad 37 lat, i mam świadomość, że prędzej niż później przyjdzie taki dzień, kiedy przestanę to robić. Zobaczymy, ile to jeszcze potrwa - wyznał prezenter Plejadzie.