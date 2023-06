Sielankowe życie Magdy z "Rolnik szuka żony". A widzowie nie chcieli w to wierzyć

Wróciła do nadesłanych listów, w których znalazła ten od Jakuba. Mężczyzna już wcześniej ją zainteresował, ale ze względu na obowiązki, nie mógł przyjechać na nagranie programu. Oboje postanowili dać sobie szansę i trafiła ich strzała Amora. Tak skutecznie, że szybko doszło do zaręczyn. To sprowokowało podejrzenia internautów o... ściemę. Znaleźli się tacy, którzy oskarżyli rolniczkę o to, że znała się z mężczyzną już wcześniej, a całość odegrali, by zrobić wokół siebie szum.