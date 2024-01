Show zniknie z anteny? Nerwowa atmosfera w ekipie "Rolnik szuka żony"

"Rolnik szuka żony" to cieszący się niesłabnącą popularnością reality-show, który od 2014 r. nieprzerwanie gości na antenie Telewizji Polskiej. Program, którego pierwowzorem jest amerykański format "The Farmer Wants a Wife" przybliża nam losy rolników i rolniczek szukających drugiej połówki. Show budzi ogromne emocje i co roku śledzą go miliony widzów.