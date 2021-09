"Sex Education" zrobił z nich ikony i gwiazdy. "Udawanie, że wszystko ok, jest w tym najtrudniejsze"

Jest czarnoskórym chłopakiem w miasteczku białych ludzi. Jest wierzący i jednocześnie queer, w obu tych społecznościach się wyróżnia. Więc odruchowo starał się, by wszyscy mimo to zaakceptowali go. I nareszcie mówi: "nie, to jest moje życie i chcę je przeżyć najlepiej dla siebie samego. Będę tym, kim chcę i będę robić to, na co mam ochotę". To trochę niebezpieczne nastawienie i nie zawsze mile widziane. Ale bardzo prawdziwe, to najlepsza droga.