"Sex Education". Witajcie w szkole marzeń młodych ludzi i... koszmarów Czarnka [RECENZJA]

Uczniowie Moordale wrócili po wakacjach do szkoły. Wciąż się kochają, porzucają, odkrywają i uprawiają seks. Jednak nowy rok szkolny to nowi rówieśnicy, nowe wyzwania, ale też konsekwencje dawnych czynów... "Sex Education" wciąż jest lekkim, zabawnym i mądrym serialem o seksie i twórcy w trzecim sezonie pokazują nam jasno: nie mamy zamiaru cofać się przed żadnym tematem, bo nadszedł czas, by mówić głośno o tym, co dotyczy każdego człowieka.