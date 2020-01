"Sex Education": Jest zwiastun 2. sezonu. Szykuje się jeszcze więcej dramatów

Do sieci trafił zwiastun 2. sezonu serialu Netfliksa "Sex Education". W nowych odcinkach produkcji dla nastolatków ponownie będzie poruszana tematyka edukacji seksualnej, a bohaterowie przeżyją jeszcze więcej zwariowanych przygód, romansów, zawstydzeń i poruszeń.

Głównym bohaterem jest Otis Milburn - niezbyt towarzyski uczeń liceum, którego matka jest terapeutką seksualną. W 1. sezonie Otis i jego przyjaciółka Maeve Wiley wykorzystali jego talent i udzielali płatnych porad seksualnych swoim rówieśnikom za opłatą. W nowym sezonie Otis, który sam dość późno zaczął stosować swoją wiedzę w praktyce, musi dla dobra związku z Olą zapanować nad swoim niedawno odkrytym popędem seksualnym. Jednocześnie jego stosunki z Maeve pozostają dość napięte. Tymczasem w liceum Moordale wybucha epidemia chlamydii , co zwraca uwagę na potrzebę lepszej edukacji seksualnej wśród uczniów. Dodatkowo pojawienie się w mieście nowych dzieciaków może zaburzyć dotychczasową hierarchię w szkole.

"Życie to ból. Miłość to brak normy. Brak normy to norma" - takie jest motto 2. sezonu "Sex Education". Premiera nowych odcinków 17 stycznia na platformie Netflix.