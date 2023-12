Seriale TVN trafią za granicę. "Chyłka" i "Szadź" podbiją Amerykę?

Jako pierwszą polską produkcję zagraniczni widzowie zobaczą "Kontrolę", czyli miniserial młodej reżyserki Nataszy Parzymies, która w zeszłym roku znalazła się na ekskluzywnej liście "Variety Young Hollywood Up Next Impact List". Tytuł zadebiutuje w MAX już 8 grudnia. Kilka tygodni później – 22 grudnia - do oferty serwisu dołączy kryminał "Szadź" z Maciejem Stuhrem w roli głównej. W ślad za nimi, w niedalekiej przyszłości, widzowie w USA i innych krajach poznają również dwie królowe Playera – "Skazaną" oraz "Chyłkę".