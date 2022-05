Numer jeden w Polsce. Serial z Adamczykiem jest także hitem w Ameryce

W najnowszej streamingowej produkcji Piotr Adamczyk już tak nie błyszczy. Serial "Nocne niebo" zbiera wprawdzie bardzo dobre recenzje (na Rottentomatoes blisko 80 proc. pozytywnych opini zarówno od widzów, jak i krytyków), jednak nasza eksportowa gwiazda pojawia się parę razy, wygłasza kilka tajemniczych kwestii i szybko znika z ekranu. Na pewno nie jest to tak wyrazista i interesująca kreacja, jak w dwóch poprzednich zagranicznych projektach Adamczyka. Polski aktor na Facebooku zachęca jednak do obejrzenia serialu do końca. Wówczas jego postać nabierze większego sensu.