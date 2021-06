Seks w "Hotelu Paradise 3". Krystian opowiada o kulisach

"Hotel Paradise" to jeden z najpopularniejszych programów emitowanych w telewizji. Reality-show przyciągnęło masę widzów i zaskarbiło sobie sympatię wielu osób, które z uwagą śledzą to, co dzieje się na wyspie. W finale 3. edycji programu znaleźli się Basia i Krystian oraz Bibi i Simon. Wygrała pierwsza para, ale w ostatnich sekundach zwycięzca postanowił zgarnąć 100 tys. złotych.