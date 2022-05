Seksskandal na Eurowizji? Kobiety mówią o "nocy molestowania"

Dzięki ubiegłorocznej wygranej zespołu Maneskin, Eurowizja 2022 odbywa się we Włoszech, a konkretnie to w Turynie. Podczas dwóch półfinałów widzowie mogli oglądać piękne wideopocztówki z różnych zakątków Włoch. Organizatorzy stają na głowie, by wszystko wyglądało spektakularnie. "Daily Mail" i włoski "Corriere Della Sera" opisują jednak mroczną stronę wydarzenia. Do organizacji Non Una Di Meno (Ani jednej więcej) zgłosiła się grupa kobiet, które pracowały podczas tzw. Turkusowego Dywanu, czyli imprezy poprzedzającej konkursowy maraton.