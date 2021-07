Sekielski nie ma złudzeń. Pokazał, co niedługo uderzy w polski Kościół

Pełny tytuł książki brzmi "Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele". Tomasz Sekielski zwraca uwagę, że nieprzypadkowo autorzy nawiązali tytułem do głośniej książki Frederica Martela, bowiem "podobnie jak on ujawniają mechanizmy charakterystyczne dla tej instytucji. Odpowiadają przy okazji na pytanie, czy polski Kościół jest w ogóle zdolny do reform i dlaczego nie".