Boleśnie zakpili z Andrzeja Dudy. Sekielscy nabijają się z prezydenta Polski

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

To oczywiście przytyk do niedawnej wypowiedzi prezydenta Dudy, który stwierdził, że polska policja jest profesjonalna, ponieważ podczas protestów nikt nie zginął.

Podczas audycji Sekielscy pochwalili się także nową stroną internetową, która od teraz jest sercem ich działalności. Oprócz wspomnianych formatów znajdziemy tam również autorskie programy ich nowych współpracowników – m.in. Małgorzaty Serafin czy Artura Nowaka. A to podobno nie wszystko, co szykują Sekielscy.

- Chcemy, aby to było miejsce nie tylko dla nas, gdzie będziemy realizowali i nagrywali swoje programy jako bracia lub każdy z nas osobno, ale by tworzyły tam także osoby, które będą miały coś ciekawego do powiedzenia, a nie mają narzędzi, miejsca czy nie wiedzą, jak to zrobić. Chcemy zaoferować studio, z którego wyjdzie się ze zmontowaną rozmową wideo czy podcastem. Tworzymy także stronę, na której będziemy udostępniali przygotowane materiały. Będziemy producentem i koproducentem treści - komentowali Matek i Tomasz Sekielscy.