Sebastian Siemiątkowski, miliarder polskiego pochodzenia, trafił na listę najbogatszych ludzi świata

O czym dziś marzy? – Jeżeli się spojrzy na to, co nazywamy bankowością, to firmy po prostu nie do końca dbają o klientów, czy nie mają na uwadze tego, co dla nich najlepsze. Tu jest pole do działania, by zmienić tę branżę dla ludzi na coś lepszego. Pomóc im z ich finansami i codziennymi wydatkami. Widzę tu ogromną szansę i chcę to dalej robić, dlatego, że to daje mi radość.