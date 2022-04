Nie zamierzała się hamować. Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" zmiażdżyła w Wieniawę

- Po pierwsze nie podoba mi się sformułowanie hipoalergiczny piesek. To chyba nie do końca w tę stronę. Po drugie patrząc po Instagramie różnych gwiazd, to strasznie dużo ma teraz alergię. Nie lubię takiego trendu na modne rasy. Później te pieski lądują w schronisku - zaczęła prowadząca, pijąc m.in. do Roberta i Anny Lewandowskich, którzy też mają cavapoo.