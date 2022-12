Sebastian Karpiel-Bułecka zaskakująco o Eurowizji. Mówi o "festiwalu dziwactw"

Wokaliście chodziło oczywiście o ostatnich zwycięzców Eurowizji z Ukrainy. - Kalush Orchestra gra podobną muzykę do naszej, w świetny sposób łączy tę tradycję ukraińską z hip-hopem. To może dawać do myślenia, że coś drgnęło i nie do końca chodzi już o to, żeby być dziwnym, tylko żeby to było dobre muzycznie i oryginalne - dodał mąż Pauliny Krupińskiej. Chcielibyście zobaczyć Sebastiana Karpiela-Bułeckę i Zakopower na Eurowizji?