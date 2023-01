Sebastian Karpiel-Bułecka spełnia prośbę Piotra Woźniaka-Staraka. Chodzi o marzenie Agnieszki

Teraz Karpiel-Bułecka postanowił spełnić życzenie zmarłego przyjaciela i znalazł działkę w Zakopanem dla Agnieszki Woźniak-Starak. Podobno ustalili już wspólnie plan budowy. - Agnieszka zawsze podkreślała, że chciałaby zamieszkać na Podhalu, mieć tam swój azyl. Piotr chciał spełnić to marzenie. Poprosił o pomoc Sebastiana, który jako rodowity góral dobrze wie, gdzie kupić działkę, by wybudować dom marzeń. Muzyk wziął też na siebie zrealizowanie tego projektu, bo architektura to jego wielka pasja - zdradziła w rozmowie z "Na Żywo" znajoma muzyka z Zakopanego.