Sąsiedzi go nienawidzą? Kaszewiak zdradził powód

Hobby Kaszewiaka

Jak się okazuje, mecenas jest ogromnym fanem muzyki. Sam gra na gitarze i to nie byle jakiej, bo elektrycznej. Raz na jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych nagrania, na których słychać i widać, jak gra. Przed minionymi świętami trenował utwór "Let it snow", ale nie w klasycznej, a hard-rockowej wersji. Do tego złożył życzenia i dodał, że nie życzy nikomu, mieć takiego sąsiada, jakim jest on.