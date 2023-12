Sąsiedzi Gabriela Seweryna przerwali milczenie. Czy rzeczywiście był agresywny?

Chwilę przed śmiercią nagrał filmik, w którym rozemocjonowany mówił do swoich instagramowych obserwatorów, że ratownicy nie chcieli zabrać go do szpitala. Rzecznik pogotowania tłumaczył, że 56-latek miał być agresywny. W sprawie niejasnych okoliczności poprzedzających śmierć Seweryna prowadzone są obecnie czynności. Pogrzeb celebryty odbył się 6 grudnia.