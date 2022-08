Sarah Hyland ze "Współczesnej rodziny" wzięła ślub! Zdjęcia zachwycają

"Współczesna rodzina" to serial komediowy realizowany w formie mockumentu emitowany niegdyś np. przez HBO, dziś dostępny na platformie Disney+. Doczekał się aż 11 sezonów i ponad 80 nominacji do nagród Emmy. "Przywrócił" widzom Eda O'Neilla, czyli Ala z kultowego "Świata wg Bundych". Jednocześnie wywindował do pierwszej ligi resztę obsady, w tym Sofię Vergarę czy właśnie Sarę Hyland.