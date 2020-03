Koronawirus. Sarah Hyland z "Modern Family" boi się zarażenia. Za nią dwa przeszczepy

Sarah Hyland uczula ludzi na to, by myśleli o sobie nawzajem w czasie, kiedy na całym świecie szleje koronawirus. Jest on szczególnie niebezpieczny dla osób starszych lub z chorobami. Gwiazda serialu "Modern Family" zalicza się do tych ostatnich. Od kilku lat musi bowiem przyjmować leki immunosupresyjne - wszystko przez to, że ma za sobą aż dwa przeszczepy nerki. - Oczywiście mam obniżoną odporność, za sobą historię przeszczepów i stosuję leki immunosupresyjne, więc wszystko w moim domu jest odkażone - powiedziała niedawno, żartując. - Właśnie wzięłam shota z płynu do dezynfekcji rąk, więc jest dobrze.