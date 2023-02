Sarah Beeny walczy o życie. Synowie prezenterki pokazali zdjęcie ze szpitala

Sarah Beeny zasłynęła jako gospodyni programów o tematyce budowlanej, handlu nieruchomościami, renowacji domów itp. W swoim dorobku ma m.in. "Property Ladder", "Britain's Best Home", "Streets Ahead" czy "Sarah Beeny's New Life in the Country", który to program był nadawany do 2022 r. Jej najnowszy projekt - "Sarah Beeny's Little House Big Plans" - ruszył w lipcu 2022 r. Miesiąc przed wstrząsającą wieścią o chorobie prezenterki.