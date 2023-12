Sara z "Rolnika" spodziewa się dziecka! Radosna nowina od byłej uczestniczki programu

"Święta już jutro. Życzę Wszystkim dużo spokoju. Pogody ducha, nawet w pochmurny za oknem czas. Niech ten czas będzie dla Was czasem radości. Pięknych chwil w gronie bliskich. Wesołych Świąt. Dla nas już od dwóch lat ten czas jest wyjątkowy, a w tym szczególnie. W Nowym Roku będzie nas więcej i to jest najpiękniejsze co mogło nas spotkać. Oczekujemy z moim Dawidem na nasze kolejne maleństwo" - czytamy.