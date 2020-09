Była dziecięcą gwiazdą serialu TVP. Jej kariera zderzyła się ze ścianą

Sara Müldner debiutowała w wieku zaledwie 6 lat. Choć zagrała w filmie "Chopin. Pragnienie miłości", to wszyscy i tak najbardziej kojarzą ją z roli Julki w serialu "Na dobre i na złe". Sara spędziła na planie serialu TVP sporą część swojego dziecięcego, nastoletniego życia. Z produkcją związana była od 1999 do 2007 roku. Grała u boku Małgorzaty Foremniak, która była jej serialową mamą.

- Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością" - opowiada.