Wszystkie koszmary dziecięcych gwiazd. Listy od starców, molestowanie, narkotyki

Kojarzycie nazwisko Mary Wilson? To ta dziewczynka z "Matyldy", " Pani Doubtfire " czy " Prostego życzenia ", która kradła nasze serca, gdy była maluchem. Za to przemysł rozrywkowy kradł jej dzieciństwo. Mara po latach zdradza, że największym błędem, jaki popełniła przed laty, było wygooglowanie swojego nazwiska.

Mara nie jest jedynym "dzieciakiem showbiznesu", któremu odebrano niewinność i beztroskie lata dorastania. Alex Winter przygotowały świetny film dokumentalny o znanych aktorkach i aktorach, którzy zaczynali karierę w przemyśle filmowym jako dzieci. Niektórzy z własnej, nieprzymuszonej woli - jak Mara. Inni, jak np. Will Wheaton, zmuszeni przez rodziców, którzy nie mieli pojęcia, na co narażają dzieci. - Które powie ci, że chce pracować w wieku 7 lat? - mówi Wheaton w filmie "Dzieciaki z showbiznesu", który można już oglądać na HBO GO.