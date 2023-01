Sara James znów podbija USA. Tym występem zachwyciła w "America's Got Talent: All-Stars"

Młoda wokalista postanowiła spróbować swoich sił za oceanem. Latem ubiegłego roku Sara James zgłosiła się na casting do 17. edycji "America's Got Talent". Nastolatka z Polski z miejsca znalazła się w odcinkach na żywo, a to za sprawą złotego guzika wciśniętego w trakcie występu przez Simona Cowella. Dotarła nawet do finałowej dziesiątki, jednak ostatecznie nie udało jej się wygrać głównej nagrody.