Sara James pokazała się na Top of the Top Sopot Festival. Tylko spójrzcie na jej spodnie

Sara James dopiero co wystąpiła na Earth Festival w Uniejowie. Dzień później była już w Trójmieście, gdzie zaśpiewała podczas imprezy Top of the Top Sopot Festival. Wobec jej stylizacji nie sposób przejść obojętnie. Która była najlepsza?