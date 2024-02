Sara James od stóp do głów na czarno. Tak pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Wygląda na swoje 15 lat

Sara Zofia Egwu-James urodziła się w czerwcu 2008 r. Piosenkarka, choć nie ma jeszcze nawet 16 lat, zdołała zrobić karierę. W 2021 r. wygrała czwartą edycję show "The Voice Kids", a na dziecięcej Eurowizji zajęła drugie miejsce. W kolejnym roku postanowiła iść za ciosem - pojawiła się w "America's Got Talent" i doszła aż do finału.