Sara Egwu-James chwali się nową fryzurą. Kogo przypomina?

Sara Egwu-James już od początku 4. edycji "The Voice of Kids" wzbudzała podziw. Na scenie programu zadebiutowała utworem "Anyone" Demi Lovato. Cleo była tak zachwycona, że szybko porównała ją z legendarną amerykańską wokalistką Whitney Houston. Przez kilka tygodni widzowie muzycznego show TVP obserwowali, jak Sara rozwija w programie skrzydła, w pełni zasługując na tytuł najlepszego dziecięcego głosu w Polsce.