Sandra Kubicka traci program. Koniec "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć"

Pary w "Love Me or Leave Me" miały różny staż i chciały się upewnić, czy rzeczywiście są dopasowane, zanim wezmą ślub. W przeciwieństwie do innych programów randkowych nie było tam wulgaryzmów, wódki ani seksu. Format został pomyślany specjalnie o serwisie VoD TVP, zadebiutował wiosną tego roku.