Sandra Kubicka o krytyce pracy w TVP. Ujawniła, jak na nią reaguje

Nie kryjąca swoich telewizyjnych ambicji celebrytka, związana z gwiazdą programu TVP2 "The Voice of Poland" Aleksandrem Baronem, wiosną 2023 poprowadziła swój pierwszy program. Sandra Kubicka została gospodynią randkowego show dla par "Love me or Leave me" emitowanego na platformie VOD, a tej jesieni dostała pracę w kolejnym rozrywkowym formacie - muzycznym show "Rytmy Dwójki", gdzie pojawia się razem z Izabellą Krzan.