Sandra Kubicka nową gwiazdą TVP. Dostała własny program

Po sukcesach "Hotelu Paradise" i "Love island" również Telewizja Polska zapragnęła mieć swoje randkowe show w tropikach, a nie na polskiej wsi. Kto spodziewa się jednak roznegliżowanych młodych ludzi na antenie publicznej stacji, może się rozczarować. Program "Love me or leave me - Kochaj albo rzuć" trafi wyłącznie na platformę VOD TVP. Jego formuła również nie przypomina dotychczasowych programów rozrywkowych.