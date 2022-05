"Sanatorium miłości": zrobili to przy wszystkich. Romantyczne zaręczyny w finale programu

Tym razem królową została lubiana przez wszystkich kuracjuszy przebojowa Zosia, która nie mogła uwierzyć w swoje zwycięstwo. Seniorzy w argumentacji twierdzili, że przyznali jej tytuł za przyjaźń, jaką ich obdarzyła. - Ludzie widzą we mnie jakieś piękno, którego ja nie widziałam. To bardzo miłe - mówiła. Królem zaś został Piotr Hubert. - Zasłużył na to, nie mam wątpliwości - komentował niemal każdy senior. Królowi zaś trudno było ukryć wzruszenie. - Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale jestem przeszczęśliwy - mówił.