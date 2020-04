"Sanatorium miłości": Walentyna szyje maseczki. Wspiera walkę z koronawirusem

Walentyna to gwiazda pierwszej edycji show. Emerytka dała się poznać jako kobieta pełna optymizmu, werwy. Choć od nagrań minęło sporo czasu, w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wala udowadnia, że chcieć to móc. I wiek nie jest tu wymówką. Seniorka postanowiła zareagować na niedobory maseczek ochronnych, na co skarżą się przedstawiciele służby zdrowia - szyje je we własnym domu. Gotowe produkty trafiają do szpitali na Śląsku.