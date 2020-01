Waldemar jest jednym z bardziej lubianych uczestników programu TVP "Sanatorium miłości". Choć ludzie odbierają go bardzo pozytywnie, to życie potrafi dać mu w kość. Wkrótce będzie musiał udać się do szpitala na operację kręgosłupa. Bez tego trudniej mu jest poświęcać się rozwijaniu swoich pasji, a plany ma bardzo ambitne.