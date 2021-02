Czegoś takiego jeszcze nie było. Ostre zagranie bohaterki "Sanatorium miłości"

Pobyt kuracjuszy trzeciej edycji "Sanatorium miłości" jest już na półmetku. Wśród uczestników programu TVP robi się coraz goręcej, nie tylko za sprawą miłosnych uniesień. Zarówno podczas gry w golfa czy ekspresowej nauki tanga - pod okiem Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek - dochodziło do drobnych spięć. Zazwyczaj z udziałem Edka, który bez oporów wyznał na forum, że uważa się za najmniej lubianego uczestnika show. Tym razem tytuł kuracjusza odcinka zdobył Zdzisław, który na randkę zaprosił już dawno upatrzoną sobie Jadwigę. Przebojowa seniorka nie kryła zadowolenia, ale zanim spotkała się przy kubku zdrojowej wody z miłośnikiem motoryzacji, nieoczekiwanie odrzuciła amory innego kuracjusza.

To pierwszy taki przypadek w historii programu, kiedy zaproszona na randkę uczestniczka, odmówiła udziału w spotkaniu. Mimo iż wcześniej wybrała scenariusz randki. Kiedy jednak do drzwi Jadwigi zapukał Władysław, nie potrafiła ukryć rozczarowania.

Pierwsze pary w "Sanatorium miłości"? W nowym sezonie jest gorąco

- No ale nie mogę się zgadzać na wszystko, tym bardziej, że to piaty raz. No nie mamy o czym rozmawiać i będę się męczyć? - tłumaczyła swoją decyzję Halince.