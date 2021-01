W trakcie programu zabrano ją do szpitala. W show TVP polały się łzy

Na pierwszy rzut oka widać, że seniorzy bardzo szybko zaaklimatyzowali się w uzdrowisku. Szybko też przyznali, po co zgłosili się do programu. Owszem, po przygodę życia i piękne wspomnienia, ale przede wszystkim, po miłość. Bo właśnie miłości w ich na ogół spełnionych życiorysach brakuje najbardziej. Każdy z kuracjuszy i kuracjuszek przyznaje otwarcie, że to właśnie samotność jest ich największą dolegliwością.