"Sanatorium miłości": Roman jest szczęśliwie zakochany. To na nią czekał całe życie

W Polanicy przeżył co prawda fantastyczną przygodę w towarzystwie przebojowych seniorów, ale na Pomorze wrócił sam. Zapewne nie spodziewał się wówczas, że uczucie, o którym tak długo marzy, spotka go tuż za rogiem. We wspomnianym tygodniku Roman opowiada o związku z panią Wiolettą, z którą spotyka się już od dziewięciu miesięcy. Spotkali się niedługo po zakończeniu jego udziału w programie TVP, w podróży służbowej.