"Sanatorium miłości": Edward nie potrafił przyjąć prawdy

Grzybobranie, flirt towarzyski, ogniste tango i szczere rozmowy. W "Sanatorium miłości" nie ma czasu na nudę. W przedostatnim odcinku uczestnicy cieszyli się wspólnymi chwilami. Podczas spotkania z Martą Manowską zgodnie stwierdzili, że udział w programie był dla nich przygodą życia. Kuracjuszką odcinka wybrali Halinę. Manowska postanowiła dotrzymać słowa i porozmawiać z Edwardem o tym, dlaczego wszystkie uczestniczki dały mu kosza. Prowadząca program przekazała Edkowi, że kuracjuszki uznały go za despotycznego i wulgarnego . "Mają takie poczucie, że się poruszasz na granicy wulgarności. Mało czuły się przez ciebie słuchane" - wyznała Marta. Edwardowi ciężko było przyjąć taką opinię, ale obiecał, że przemyśli słowa koleżanek z show. "Każdy ma mnie słuchać jak do niego mówię" - powiedział.

Cała ekipa udała się do lasu na grzybobranie, gdzie najlepiej spisali się Janina i Andrzej. Potem na uczestników czekała gra we flirt towarzyski. Teresa niechętnie brała udział w zabawie. Manowska porozmawiała z kuracjuszką o jej małżeństwie, które zakończyło się z powodu zdrady męża. "Andrzej przypomina mi byłego męża. Kocha siebie" - zdradziła. Choć Teresa miała nadzieję, to wie już, że w programie nie odnajdzie miłości.